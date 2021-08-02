dv.ee • 2 августа 2021 в 11:53
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Канцлера Минсоцдел отправляют в отставку

Марика Приске.   Фото: Пресс-конференция правительства

Неделю назад премьер-министр Кая Каллас дала понять, что в руководстве Министерства социальных дел необходимо провести изменения, поскольку темпы вакцинации населения остаются низкими. Сегодня стало известно, что министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало предложили отправить в отставку канцлера Минсоцдел Марику Приске, пишет Äripäev.

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