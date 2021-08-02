Канцлера Минсоцдел отправляют в отставку
Неделю назад премьер-министр Кая Каллас дала понять, что в руководстве Министерства социальных дел необходимо провести изменения, поскольку темпы вакцинации населения остаются низкими. Сегодня стало известно, что министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало предложили отправить в отставку канцлера Минсоцдел Марику Приске, пишет Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме