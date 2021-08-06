dv.ee • 6 августа 2021 в 11:17
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SKINEST RAIL AS

Осиновский снял 11,5 млн евро дивидендов

Олег Осиновский.   Фото: Liis Treimann

Оборот компании Олега Осиновского Skinest Rail, занимающейся арендой и ремонтом железнодорожной техники, в прошлом году снизился. В то же время прибыль увеличилась, и предприниматель решил снять 11,5 млн евро в качестве дивидендов, пишет Äripäev.

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