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    Адвокатское бюро требует банкротства Levikom

    Исполнительный директор Levikom Пеэп Пылдсамм.Фото: LIIS TREIMANN

    Адвокатское бюро TGS Baltic подало в суд заявление с требованием признать банкротом своего бывшего клиента – телекоммуникационную фирму Levikom, пишет Äripäev.

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