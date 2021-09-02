Адвокатское бюро требует банкротства Levikom

Фуад Расулов: PayPal станет брокером?

Новость, из-за которой акции PayPal взлетели на 3%, меня поначалу сильно удивила. Однако позже я пришёл к выводу, что это вполне логичный шаг для компании, имеющей 400 миллионов клиентов.

Новость, из-за которой акции PayPal взлетели на 3%, меня поначалу сильно удивила. Однако позже я пришёл к выводу, что это вполне логичный шаг для компании, имеющей 400 миллионов клиентов.