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3 сентября 2021 в 8:42 Поделиться:









Минфин: неточности могут быть и в новом бюджете

Вице-канцлер Министерства финансов Cвен Кирсипуу. Фото: Andras Kralla

Вице-канцлер Министерства финансов признает, что в связи с особенностями рабочего процесса ошибки могут быть и в новом госбюджете, пишет ERR.

«К сожалению, мы, вероятно, никогда не сможем гарантировать, что в бюджете нет ошибок. Бюджет создается в условиях нехватки времени, его составляют в сотрудничестве со многими сторонами и учреждениями, поэтому человеческий фактор всегда имеет место быть», - отметил вице-канцлер Министерства финансов по вопросам бюджетной политики Свен Кирсипуу.