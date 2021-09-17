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dv.ee

17 сентября 2021 в 7:55 Поделиться:









Малый бизнес: повышение госпошлин – это циничная и крайне несвоевременная идея

Президент Ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Хейки Ритс. Фото: Liis Treimann

Государство планирует повысить госпошлину за обращение в суд на 50-100% с целью уменьшения загруженности судов. Ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) называет эту идею циничной и отмечает, что правительство выбрало крайне неудачное время для изменений, пишет Äripäev.

«Мы видим большую проблему как в очень неподходящем времени, так и в причинах резкого роста госпошлин, т.к. именно сейчас у многих компаний и частных лиц есть необходимость обратиться в суд для защиты своих прав и по вопросам, связанным с коронавирусными ограничениями и компенсациями», - подчеркнула в пресс-релизе вице-президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа.