  • Поделиться:

    Малый бизнес: повышение госпошлин – это циничная и крайне несвоевременная идея

    Президент Ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Хейки Ритс.Фото: Liis Treimann

    Государство планирует повысить госпошлину за обращение в суд на 50-100% с целью уменьшения загруженности судов. Ассоциация малых и средних предприятий (EVEA) называет эту идею циничной и отмечает, что правительство выбрало крайне неудачное время для изменений, пишет Äripäev.

    «Мы видим большую проблему как в очень неподходящем времени, так и в причинах резкого роста госпошлин, т.к. именно сейчас у многих компаний и частных лиц есть необходимость обратиться в суд для защиты своих прав и по вопросам, связанным с коронавирусными ограничениями и компенсациями», - подчеркнула в пресс-релизе вице-президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Дефицит рабочей силы: предприниматели просят увеличения иммиграционных квот
    Эксперт: пенсионные деньги прошли мимо рынка недвижимости
    К муниципальным выборам в столице сдадут около десяти строительных объектов
    Инвестор
    В ТОП-10 самых дорогих компаний мира не осталось ни одного китайского бизнеса
    В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании - последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает
    В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании - последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение