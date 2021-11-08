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Ярослав Тавгень

8 ноября 2021 в 8:50 Поделиться:









Бедность снизилась на 0,1%

Фото: Лийз Трейманн

По данным Департамента статистики, в 2020 году 2,2% населения Эстонии жили в абсолютной бедности и 20,6% - в относительной. Оба показателя снизились на 0,1%, по сравнению с 2019 годом.

«Почти 28 700 человек жили в абсолютной бедности в прошлом году. Это несколько меньше, чем в прошлом году, но если учесть, что ежемесячный доход этих людей составлял менее 220 евро, этот показатель, конечно же, мог бы и снизиться», - говорит ведущиц аналитик Департамента статистики Анет Мюйрсоо.