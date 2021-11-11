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dv.ee

11 ноября 2021 в 10:00 Поделиться:









Зафиксировано 1182 новых случая коронавируса, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 7845 первичных тестов на коронавирус, 1182 из них дали положительный результат. 61% из числа новых инфицированных не были привиты.

COVID-отделение в больнице (иллюстративное фото). Фото: Luka Dakskobler, Reuters/Scanpix

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 13 человек в возрасте от 62 до 88 лет.