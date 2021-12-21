Таллиннское горсобрание приняло бюджет на 2022 год
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Andras Kralla
Таллиннское горсобрание приняло сегодня городской бюджет на 2022 год, общий объем которого впервые превысит миллиард евро, сообщает столичная пресс-служба.
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