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dv.ee

27 декабря 2021 в 9:07 Поделиться:









Зафиксировано 535 новых случаев коронавируса, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4494 тестов на коронавирус, 535 из них дали положительный результат.

Вакцинация против коронавируса (иллюстративное фото). Фото: RONEN ZVULUN, Reuters/Scanpix

Как сообщает Департамент здоровья, 254 человека (47,5%) из новых инфицированных не имели прививки.