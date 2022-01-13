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13 января 2022 в 15:10 Поделиться:









МИД России: США отвергли ключевые предложения по безопасности

Заместитель министра обороны России Александр Фомин, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева направо). Фото: Denis Dubrovin

Замглавы МИД России Сергей Рябков, представлявший Москву 10 января на переговорах с США в Женеве, в четверг заявил, что Вашингтон и его союзники отвергли ключевые предложения по безопасности, и поэтому нет оснований для новой встречи, пишет Русская служба «Би-Би-Си».

В четверг, 13 января, в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности.

По итогам переговоров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еще один замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявили, что сторонам так и не удалось сблизить позиции по главному вопросу - о требовании Москвы документально зафиксировать отказ от расширения НАТО на восток и включения в состав альянса Украины.

"Главная проблема - США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО. Оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков RTVI.

На этом заявлении рубль упал по отношению к евро более чем на 50 копеек, а индекс Московской биржи обвалился более чем на 2%.

В середине декабря МИД России опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль - юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины.