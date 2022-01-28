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28 января 2022 в 14:44 Поделиться:









Эстонские таможенники обнаружили более 900 000 контрабандных сигарет

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В субботу, 22 января, сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили и задержали 900 780 безакцизных сигарет марки «SENATOR», сообщает пресс-служба НТД.

22 января, в 18:30 из Российской Федерации в пограничный пункт Лухамаа прибыл грузовой автомобиль с прицепом. Во время таможенного контроля в прицепе транспортного средства были обнаружены спрятанные 900 780 безакцизных сигарет.

«Эта находка четко показывает, что риски контрабанды и давление на наши пограничные пункты довольно высоки. В то же время, мы постоянно дополняем наши анализы рисков и используем эффективные методы для осуществления надзора», - сказал руководитель НТД по таможенному контролю на внешней границе Антс Кутти.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лили Сандел очень важно не допустить попадания контрабандных сигарет в оборот, ведь их происхождение неизвестно потребителю: «Во-первых, когда безакцизные сигареты попадают в оборот, государство недополучает акциз, часть которого направляется на поддержку сфер культуры и спорта. В случае такого большого объема контрабандных сигарет государство недополучило бы порядка 140 000 евро акциза. Во-вторых, потребитель не знает откуда эти сигареты взялись. Никогда не знаешь, куплены они были в заграничном магазине, или их произвели в каком-нибудь незаконном, бесконтрольном и сомнительном подвале».

Для расследования этого случая было возбуждено уголовное дело, которым руководит Лыунаская окружная прокуратура. Следствие ведет Налогово-таможенный департамент. «Поскольку следствие находится на начальном этапе, а дополнительные обстоятельства еще выясняются, сообщить какую-то дополнительную информацию не представляется возможным», - сказал руководитель Южной службы следственного отдела НТД Рауль Тиганик.

В случае торговли запрещенными табачными изделиями, или табачными изделиями без акцизной марки, складирования или их дальнейшей передачи суд может назначит наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет.