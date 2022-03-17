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Янно Рийспапп

17 марта 2022 в 15:03 Поделиться:









Каллас: мы в начале кризиса, нужно готовиться к трудным временам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Raul Mee

По словам премьер-министра Каи Каллас, впереди – кризис, поэтому необходимо готовиться к трудным временам. Однако дискуссии о том, кому и как помочь, еще впереди, поскольку пока что кризис находится в зачаточном состоянии.

Экономический эффект от принятых против России санкций пока что невозможно оценить в полной мере, поскольку он зависит и от того, какие ответные шаги предпримет Россия, заявила Каллас на пресс-конференции правительства. Она считает, что как сразу, так и, вероятно, в долгосрочной перспективе, санкции отразятся на топливной, газовой и лесной промышленности. Санкции также затронут рынок удобрений.