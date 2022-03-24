Lidl расширяет сеть магазинов в Эстонии

Хаос на рынках заставляет строителей прибегать к форс-мажору

С начала войны прошел месяц. По словам генподрядчиков, все риски строительного сектора материализовались - значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот.

С начала войны прошел месяц. По словам генподрядчиков, все риски строительного сектора материализовались - значительная часть украинской рабочей силы направилась на родину, а цены на стройматериалы достигли фантастических высот.