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    Lidl расширяет сеть магазинов в Эстонии

    Lidl открыла свои первые магазины в Эстонии 3 марта.Фото: Liis Treimann

    В дополнение к восьми магазинам, открытым в марте, Lidl планирует открыть в Эстонии еще три новых магазина, пишет Äripäev.

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