Инвесторы жмут на тормоза

Переведем частный сектор за три года на э-счета!

В прошлом году предприниматели спрашивали: зачем мне э-счет? То же самое спрашивают они и сегодня, ведь как показывает свежее исследование Ernst & Young, информированность о связанной с э-счетами пользе по-прежнему низкая, и давление здесь оказывает только государство, пишет Андрус Каарелсон, исполнительный руководитель Unifiedpost Eesti. Но могли бы мы взять пример с государства, стать и в частном секторе более зелеными и эффективными и перейти к 2025 году на э-счета?

В прошлом году предприниматели спрашивали: зачем мне э-счет? То же самое спрашивают они и сегодня, ведь как показывает свежее исследование Ernst & Young, информированность о связанной с э-счетами пользе по-прежнему низкая, и давление здесь оказывает только государство, пишет Андрус Каарелсон, исполнительный руководитель Unifiedpost Eesti. Но могли бы мы взять пример с государства, стать и в частном секторе более зелеными и эффективными и перейти к 2025 году на э-счета?