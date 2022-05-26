92-й день войны в Украине: США не снимут санкции в обмен на порты, Украина хочет ввести визовый режим с РФ
Лисичанск (фото от 13 апреля) - одна из двух главных целей Российской Федерации на данный момент.Фото: Владимир Кудинов, Scanpix
Идет 92-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 26 мая.
Россия пытается укрепить свои позиции в городе Северодонецк (насколько успешно, не сообщается) и захватить город Лисичанск. Северодонецк постоянно обстреливается, была попытка атаки, город пока не заблокирован
. Обстреливается
и Лисичанск с его пригородом, погибли три человека. По словам
Генштаба ВСУ, российские войска провели попытку штурма близ села Устиновка (Луганская область), успеха не имели. Генштаб также сообщает о подготовке российского наступления на Славянск, а Институт исследования войны - на Северск
.
150 российских солдат были убиты за прошедшие сутки
, сообщает
Генштаб вооруженных сил Украины. По словам
Минобороны РФ, артобстрелы убили 350 солдат ВСУ
. Также были убиты 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.
Десять человек погибли в результате обстрела Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей
, сообщает
«Украинская правда».
«Азовское море навсегда потеряно для Украины», — считает
«член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья» (российская оккупационная администрация) Владимир Рогов.
Зеленский поддержал петицию о вводе визового режима
с Россией и попросил премьер-министра проработать этот вопрос, пишет
«Украинская правда».
Несмотря на войну, сейчас формально действует безвизовый режим.
США не снимут санкции с России в обмен на разблокировку украинских портов
, сказал
официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. 25 мая МИД РФ заявил, что готов предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций против России.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Фото: Scanpix
Стало известно, сколько активов ЦБ РФ заморозил ЕС. Заморожено активов на сумму 23 миллиарда евро
. Это значительно меньше, чем ожидалось, учитывая размер Евросоюза (для сравнения: США заморозили активы на сумму 100 миллиардов долларов), пишет
Reuters.
Израиль запретил Германии поставлять Украине оружие
, сделанное по израильским технологиям и лицензиям, сообщает
Axios. США попросили Израиль дать такое разрешение, но получили отказ.
Google отключит в России часть серверов, ускоряющих загрузку его сервисов
, утверждает
РБК со ссылкой на анонимные источники.
Госдепартамент США призывает не отключать Россию от интернета.
ЦБ РФ снизил учётную ставку с 14% до 11%.
В Мариуполе
продлили учебный год (каникул не будет), чтобы подготовить детей к обучению на русском языке
, пишет
советник городского главы Мариуполя Петр Андрюшенко.
92% украинцев относятся к России плохо, 2% - хорошо
, следует
из социологического опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.
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