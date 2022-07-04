Новости

4 июля 2022 в 11:03 Поделиться:









Замедление роста промышленного производства продолжилось и в мае

Среди наиболее весомых промышленных отраслей выросли производство электронного оборудования (на 20,0%), электрооборудования (на 19,2%), а также прочих машин и оборудования (на 19,0%). Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в мае продукции в постоянных ценах на 4,8% больше, чем в этом же месяце 2021 года. Производство увеличилось во всех трех секторах: в обрабатывающей промышленности на 2,2%, в энергетике на 34,2% и в горнодобывающей промышленности на 25,5%, сообщает пресс-служба департамента.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в мае, как и в апреле, было заметно замедление роста в обрабатывающей промышленности. «Однако горнодобывающий сектор рос благодаря торфяной промышленности, а энергетика росла благодаря увеличению собственного производства электроэнергии», - добавила Бундер.