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    Финский производитель блесен сокращает 35 сотрудников в Пярну

    Фото: Урмас Луйк/Pärnu Postimees/Scanpix

    Производитель блесен Rapala Eesti AS, входящий в зарегистрированной на Хельсинкской фондовой бирже концерн Rapala, сокращает 35 человек, следует из данных Кассы по безработице.

    Представитель компании Яан Густавсон сказал Äripäev, что причиной увольнения стало снижение объема заказов. Подробностей он уточнять не стал.

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