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    Эстонский предприниматель выкупил бизнес российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh в ЕС

    Российский кикшеринговый сервис Whoosh принял решение о продаже своего европейского подразделения эстонскому бизнесмену Лаури Труве. Под контроль предпринимателя из Таллинна переходят сервисы аренды электросамокатов в Польше, Венгрии и Португалии, а также права на бренд в ЕС.

    О продаже европейского бизнеса сообщил российской газете «Ведомости» основатель Whoosh Дмитрий Чуйко. По его слова, вынудить расстаться с подразделением в ЕС его вынудили сложности в ведении бизнеса в условиях санкций. «Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 г., и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами», — заявил он.
    Whoosh ранее позиционировал себя как европейский сервис микромобильности с локальными командами в Польше, Венгрии, Португалии и России. Всего на территории ЕС сервис охватывает 10 городов, в европейских подразделениях трудятся 150 сотрудников. Под контроль Труве перейдет парк из 4500 самокатов, а также право на использование бренда Whoosh в ЕС.
    Покупатели европейского сегмента российского кикшеринга куда менее известны даже в масштабах Эстонии. Лаури Труве — таллиннский предприниматель, работающий в сфере альтернативной мобильности. В 2020 году журнал Sport писал, что возглавляемая им компания Prime Bike стала первым в стране оператором самокатов американского бренда Bird. По данным коммерческого регистра Prime Technologies (ранее Prime. Bike OÜ) существует с 1996 года, ее капитал составляет 6391 евро.

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