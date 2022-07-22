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22 июля 2022 в 13:47 Поделиться:









Эстонский бизнесмен производит мебель в Украине: «война стала новой нормальностью, привыкаешь»

Mööblitootmine Bellus Furnitur OÜ Haljala tehases. Фото: Andres Haabu

Два года назад производитель мебели Bellus Furniture запустил производство в Украине. В прошлом году оборот вырос на 14%, и руководство решило продолжить деятельность в стране несмотря на войну, пишет Äripäev.

В прошлом году оборот Bellus Furniture OÜ составил 20,3 млн евро по сравнению с 17,8 млн евро годом раннее. Операционная прибыль компании снизилась с 515 000 евро до 509 447 евро.

В 2019 году Bellus Furniture основал дочернюю компанию в Украине, производство было запущено через год. В финансовом отчете компании указано, что ее «дочка» находится в Западной Украине, где не велось никаких серьезных военных действий. В связи с этим руководство компании решило продолжить деятельность в Украине.

По словам главы компании Рольфа Кристьяна Реландера, в начале войны было много сомнений и волнений, потому что ситуация была непредсказуемой. Но в какой-то момент война стала новой нормой: «Звучит резко, но к некоторым вещам привыкаешь».

Он добавил, что производство Bellus Furniture сосредоточено в сельской местности под Львовом, посреди поля, где все спокойно. На заводе достаточно рабочей силы, а основные партнеры находятся в Европе.

C российского рынка компания вышла.

В отчете отмечается, что война по-прежнему затрагивает всю мировую экономику, что не хватает некоторых видов сырья, а цены растут. В нем также указано, что дочерняя компания Bellus Furniture полностью финансируется за счет собственного финансирования группы, поэтому риски войны не представляют существенной угрозы для компании в целом.