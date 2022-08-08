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8 августа 2022 в 14:18 Поделиться:









Строительство трамвайных путей до порта Ванасадам обойдется в 46 млн евро

Строительные работы по созданию трамвайной линии, которая свяжет порт Ванасадам с пассажирским терминалом Rail Baltica, будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Во вторник, 9 августа, Таллинн подпишет с выигравшими гостендер компаниями Merko Ehitus Eesti и KMG Inseneriehitus договор на проектирование и строительство новых трамвайных путей.

Строительные работы по созданию трамвайной линии, которая свяжет порт Ванасадам с пассажирским терминалом Rail Baltica, будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья. Продолжительность работ с момента подписания договора составит 30 месяцев, строительные работы должны быть завершены в начале 2025 года, пишет rus.err.ee.

Во вторник договор подпишут представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также представители AS Tallinna Linnatransport как финансирующая сторона, и представители исполнителей договора – упомянутых компаний, победивших в международном конкурсе госпоставки, а также OÜ TPJ Inseneribüroo.

Вместе с налогом с оборота и надзором собственника, проектирование и строительство трамвайных путей обойдется примерно в 46 млн евро, 26 млн из которых поступят из европейского фонда.