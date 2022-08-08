  • Поделиться:

    Строительство трамвайных путей до порта Ванасадам обойдется в 46 млн евро

    Строительные работы по созданию трамвайной линии, которая свяжет порт Ванасадам с пассажирским терминалом Rail Baltica, будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla / Äripaev

    Во вторник, 9 августа, Таллинн подпишет с выигравшими гостендер компаниями Merko Ehitus Eesti и KMG Inseneriehitus договор на проектирование и строительство новых трамвайных путей.

    Строительные работы по созданию трамвайной линии, которая свяжет порт Ванасадам с пассажирским терминалом Rail Baltica, будут осуществляться на 2,5-километровом отрезке от перекрестка улиц Кивисилла и Гонсиори до бульвара Пыхья. Продолжительность работ с момента подписания договора составит 30 месяцев, строительные работы должны быть завершены в начале 2025 года, пишет rus.err.ee.
    Во вторник договор подпишут представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также представители AS Tallinna Linnatransport как финансирующая сторона, и представители исполнителей договора – упомянутых компаний, победивших в международном конкурсе госпоставки, а также OÜ TPJ Inseneribüroo.
    Вместе с налогом с оборота и надзором собственника, проектирование и строительство трамвайных путей обойдется примерно в 46 млн евро, 26 млн из которых поступят из европейского фонда.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Ларченко: перенос танка, вероятно, будет оплачен из бюджета Нарвы
«300 водителей и ни одного грузовика»: полочные компании препятствуют бизнесу литовских автоперевозчиков
Принадлежащая Noorus SPA гостиница Liivarand SPA Hotel закрывается
Влияние санкций
Уход с российского рынка обошелся Maersk в 624 млн долларов
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Датская судоходная компания Maersk оценила потери от ухода с российского рынка в 624 млн долларов, сообщают «Ведомости».
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Ferrari отзывает для ремонта более 23 000 автомобилей
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
Итальянский автопроизводитель Ferrari отзывает для ремонта свыше 23 000 автомобилей из-за проблем с тормозами, сообщает портал CNET.
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Военно-экономический блог Райво Варе: Россия сама удаляется от Запада
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Все мнения
Эпицентр
Экономика России сильно страдает от санкций?
Российские власти утверждают, что санкции ЕС и США укрепляют экономику государства. Это правда?
Российские власти утверждают, что санкции ЕС и США укрепляют экономику государства. Это правда?
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: рецессия… Или не рецессия?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение