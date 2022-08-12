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12 августа 2022 в 8:06 Поделиться:









Xiaomi представила робота-гуманоида: он распознает эмоции и имитирует движения человека

Робот слышит звуки с помощью двух микрофонов и видит мир в 3D. Фото: Скриншот

Китайский производитель электроники Xiaomi представил на презентации в Пекине своего первого робота-гуманоида CyberOne, который, по заявлению компании, имитирует движения человека и способен различать эмоции и жесты, передает «Медуза».

Как сообщается на сайте Xiaomi, рост робота – 177 сантиметров, вес – 52 килограмма, размах рук – 168 сантиметров. В качестве лица используется изогнутая OLED-панель. CyberOne получил прозвище «Металлический братан» («Metal Bro»), а также знак зодиака – Лев.

Робот слышит звуки с помощью двух микрофонов и видит мир в 3D: встроенные алгоритмы искусственного интеллекта помогают ему распознавать 85 звуков окружающей среды, а также 45 человеческих эмоций. CyberOne также способен держать в одной руке предметы весом до полутора килограммов.

В Xiaomi отмечают, что робот способен на «программирование через демонстрацию» – т.е. может разучивать движения, наблюдая за человеком.

Один CyberOne будет стоить от 600 до 700 тысяч юаней (около 89-104 тысяч долларов), массовое производство пока налаживать не планируется.