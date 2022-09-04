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4 сентября 2022 в 8:59 Поделиться:









Минфин Франции: установить потолок цены на нефть из России во всем ЕС будет непросто, но мы должны это сделать

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ля Мэр Фото: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ля Мэр признал, что убедить все 27 государств членов Европейского Союза установить ценовой потолок для нефти из России будет непросто и займет некоторое время. В то же время он отметил, что мера эта необходима, если ЕС хочет придерживаться политики санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

«Это будет проблемой, давайте будем предельно ясны, это займет время», — отметил Ле Мэр, выступая субботу на форуме Амброзетти в Италии, слова политика цитирует Bloomberg . По словам Ля Мера, необходимо объяснить всем 27 государствам-членам, что если ЕС хочет придерживаться политики санкций, необходимо в том числе ограничить цену на нефть, лишив Россию возможности получать сверхдоходы от энергоносителей.

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Ранее решение об установлении ценового потолка для российской нефти поддержали страны «Большой семерки». По словам Ля Мера, теперь необходим более широкий консенсус по этому вопросу, ограничение должно быть поддержано странами, не входящими в G-7, чтобы оно не рассматривалось как «инициатива Запада против России», а как «глобальная инициатива против войны», которую Россия развязала в Украине.

Заявление об установке ценового потолка для российской нефти странами G-7 2 сентября распространила пресс-служба британского министерства финансов. В ответ российская сторона уже предупредила, что не станет поставлять топливо в государства, присоединившиеся к договоренности о предельной цене.