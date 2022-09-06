Новости

dv.ee

6 сентября 2022 в 14:27 Поделиться:









ЕС прекратит упрощенный визовый режим с Россией

Фото: Shutterstock

Во вторник Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Это означает , что граждане России столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом подачи заявления на краткосрочную визу в Шенгенскую зону.

У государств ЕС будет более широкая свобода действий при рассмотрении заявлений на краткосрочную визу от российских граждан.

На практике это означает следующее:

— Визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро;

— Срок принятия консульствами решения по заявкам на визу вырастет с 10 до 15 дней и может быть продлен до 45 дней в случае необходимости;

— Будут действовать более строгие правила в отношении многократных виз;

— Список документов для получения визы станет длиннее.