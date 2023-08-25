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dv.ee

25 августа 2023 в 9:10









Центристы начнут переговоры с другими партиями об инициировании вотума недоверия Кае Каллас

Председатель фракции Центристской партии Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

Фракция Центристской партии Рийгикогу на своем внеочередном заседании решила начать переговоры с другими партиями, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ) в связи с участием компании ее мужа в бизнесе на территории России.

«Члены фракции Центристской партии считают, что скандал с Каей Каллас нанес серьезный ущерб имиджу Эстонского государства, – заявил председатель фракции Центристской партии Танель Кийк. – Кая Каллас была одной из самых активных защитников Украины как в Эстонии, так и в Европе, подчеркивала важность введения и обеспечения соблюдения санкций. Она также призвала компании использовать свой моральный компас. К сожалению, глава правительства не вела себя так, как говорила, и не ответила внятно на вопрос, знала ли она, что компания ее мужа работает в России».