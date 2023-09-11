    Производитель мебели Skano втрое сократил продажи в Россию

    Потери Skano Group AS на российском направлении превысили 600 тысяч евро.Фото: Skano Group AS, Scanpix

    Известный производитель мебели Skano пытается заполнить дыру, образовавшуюся из-за войны. Доходы от продаж в России упали в три раза.

    Продажи в России у мебельной фабрики упали в несколько раз в 2022 году, обратили внимание журналисты Postimees. Если в 2021 году Skano Furniture Factory OÜ заработало на этом направлении 932 423 евро (что было рекордом), то в 2022 году – уже 301 000 евро.
    Пока дело не в санкциях, а в идеологии. «Конечно, из-за войны, в противном случае зачем отказываться от половины рынка», – объяснил руководитель мебельной фабрики Андрус Суме.
    Предприятие пытается заполнить образовавшуюся дыру. Пока в этом помогает внутренний рынок. Продажи в Эстонии, судя по отчету, выросли вдвое за 2022 год: с 639 тысяч евро до 1,4 млн евро. Растут поставки в Швецию (с 92 тысяч евро до 163 тысяч евро) и третьи страны (с 197 тысяч евро до 259 тысяч евро). В частности, новой страной назначения стали Объединенные Арабские Эмираты. Однако компания не считает, что смогла решить этим все проблемы. «Это сложно. Не знаю, сколько мы продержимся», – признался Суме.

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