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Ану Йыги

20 февраля 2024 в 11:37









Убыток производителя умных горшков продолжает расти

Инфляция снизила спрос на продукцию Click & Grow. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Оборот компании Click & Grow, производящей умные горшки, в прошлом финансовом году снизился, в то время как прибыль выросла вдвое.

Так, оборот Click & Grow в финансовом году, закончившемся в июне 2023 года, достиг 15 миллионов евро – в годовом сравнении это на 10% меньше. Коммерческий убыток составил 1,3 млн евро по сравнению с 0,5 млн евро годом ранее. До этого в течение двух лет Click & Grow получала прибыль.