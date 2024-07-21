    В этом году больше всех лоббированием занималось Министерство климата

    Возгавляемое Кристеном Михалом Министерство климата провело больше всех лоббистских встреч за первое полугодие 2024 годаФото: Андрас Кралла

    Министерство юстиции опубликовало статистику, по которой больше всего лоббистких встреч в этом году провело Министерство климата, пишет ERR.

    В первой половине 2024 года среди всех госучреждений больше сех лоббированием занималось Министерство климата, чьи представители поучаствовали в 149 встречах, проведенных с целью лоббирования. Второе и третье место поделили Министерство экономики и коммуникаций, а также Министерство социальных дел, проведших 94 встречи, связанных с лоббированием.
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