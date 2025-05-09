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  • 09.05.25, 10:06

В марте в Эстонии побывало меньше туристов, чем год назад

По данным Департамента статистики, в марте в средствах размещения остановились 217 000 туристов, что на 9% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Количество иностранных туристов сократилось на 7%, а внутренних – на 11%.
Туристы в Старом городе.
  • Туристы в Старом городе.
  • Foto: Liis Treimann
Как отметила ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа, в марте 2025 года эстонские средства размещения посетили 108 000 иностранных и 109 000 внутренних туристов. «Число иностранных туристов сократилось в годовом сравнении на 7% и оказалось на 13% ниже уровня марта 2019 года», – уточнила Лаурмаа. Как и в предыдущие месяцы этого года, в марте в отелях было больше внутренних туристов, чем иностранных.
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