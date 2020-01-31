На что даёт деньги Касса по безработице?

Утверждая бюджет Кассы по безработице на 2020 год, который составит 649,2 млн евро, председатель правления ведомства Меэлис Паавел заявил, что сегодня самый большой на рынке труда вызов - это работники с устаревшей квалификацией. Что именно касса делает для того, чтобы потребности рынка труда и квалификация работников и соискателей совпадали?

ДВ уточнили у специалиста Кассы по безработице Людмилы Кондрашовой, в каких именно ситуациях работодатель и работник может получить финансовую поддержку от учреждения.