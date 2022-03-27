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    Инспекция труда: после несчастного случая следует заново оценить риски

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Инспекция труда проверила, как работодатели расследовали несчастные случаи на производстве в своих фирмах. Результаты показали, что после несчастных случаев на производстве делаются лишь краткосрочные выводы.

    Работодатель должен расследовать все несчастные случаи на производстве в своей фирме с целью выяснить причину несчастного случая и внести изменения, чтобы подобное не повторилось, пишет инспекция. Несчастный случай на производстве должен быть расследован в течение десяти рабочих дней. На основании полученной информации о несчастном случае на производстве Инспекция труда принимает решение о необходимости дальнейшего расследования дела.

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