    Опасные химикаты: с августа вступает в силу обязательство по обучению для работников

    Диизоцианаты содержатся, например, в монтажной пене. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    В каждой рабочей среде могут подстерегать различные факторы опасности, в том числе опасные химикаты и содержащие их материалы. Одним из веществ, воздействию которого работники могут подвергаться при исполнении своих трудовых заданий, являются диизоцианаты. С 24 августа начнет действовать требование, согласно которому работник для обращения с диизоцианатами будет обязан пройти соответствующее обучение.

    Руководитель отдела надзора Инспекции труда Силья Соон пояснила, что слово «диизоцианаты» хоть и кажется незнакомым, речь идет о довольно распространенном химикате.
    «Однако многие работодатели могут и не знать, что в их трудовой среде есть такие опасности. Европейская комиссия уже в 2020 году приняла постановление (ЕС 2020/11491), ограничивающее использование диизоцианатов, поэтому мы рекомендуем всем работодателям выяснить, подвергаются ли их работники воздействию данных химикатов в своей рабочей среде и в какой степени», — добавила Соон.
    Диизоцианаты служат сырьем для производства полиуретановых материалов. Основными продуктами широкого потребления с использованием таких материалов являются эластичная и жесткая пены, монтажная пена, спандекс, полиуретановые краски, вяжущие вещества и клеи.
    Типичными продуктами, в которых можно обнаружить диизоцианаты, являются эластичные полиуретановые пластики (например, обивка мягкой мебели, губки для мытья, ремешки для часов, автомобильные детали, внутренние части спортивной обуви), жесткие полиуретановые пластики (например, корпуса электронных устройств, автомобильные детали), полиуретановые пены (например, матрасы), монтажные пены (например, изоляционные панели), формы и стержни в литейной технологии, полиуретановые волокна, то есть спандекс (например, колготки, купальники), клеи, герметики, средства для покрытия поверхностей (например, краски и лаки).
    Эти химикаты не опасны для конечного потребителя, но в процессе производства и при обращении диизоцианаты могут быть опасны как при вдыхании, так и при контакте с кожей. Диизоцианаты также связывают с респираторной гиперчувствительностью, и они являются наиболее серьезной причиной профессиональной астмы в Европейском союзе.
    24 августа вступает в силу обязательство по обучению всех работников, контактирующих с диизоцианатами в своей трудовой деятельности. Это означает, что не допускается использование диизоцианатов в промышленных и профессиональных целях в чистом виде или в составе других веществ или смесей, пока работник не пройдет соответствующее обучение.
    Обязательство по обучению распространяется на всех работников и предпринимателей – физических лиц, использующих диизоцианаты. В виде исключения обязательство по обучению не применяется, если концентрация химиката в чистом виде или вместе с другими веществами не превышает 0,1 массового процента. Поэтому все работодатели должны критически проанализировать все используемые для работы химикаты, и, если они содержат диизоцианаты (соответствующее обозначение есть на этикетке упаковки, например, MDI, TDI, HDI, IPDI и/или NDI), следует пройти соответствующее обучение.

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