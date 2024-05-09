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Мяртен Кресс

9 мая 2024 в 10:45









4 вещи, которые нужно знать при выплате дивидендов из своей фирмы

Дивидендный инвестор и финансовый блогер Мяртен Кресс дает советы, как правильно вывести деньги из своей фирмы в виде дивидендов. Фото: Raul Mee

Все больше инвесторов пользуются возможностью инвестировать через собственную компанию. И хотя мы, как инвесторы, направляем деньги через компанию на инвестиции, рано или поздно возникает желание вывести полученный доход.

Вот четыре совета, о которых стоит помнить, когда вы начинаете выплачивать дивиденды из своей фирмы.