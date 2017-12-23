Биткоин: прогноз 2018 Фото: Pixabay

Прогнозы по биткоину на 2018 год разнообразные. Кто-то пишет о росте к 27 000$, кто-то говорит о крахе системы. Поговорим об основных прогнозах на биткоин.

Криптовалюта, которая в 2017 году подорожала на 1372,4%, привлекает к себе всё больше внимания. Биткоин прогнозы на 2018 год разнополярны: кто-то пророчит крах и предрекает падение его цены до нуля, кто-то видит перспективу движения вплоть до $30-40 тыс. Все эти мнения имеют право на существование, передаёт fortrader.org.

МОЖНО ЛИ ДАТЬ ПРОГНОЗ НА БИТКОИН?

С абсолютной точностью будущее биткоина спрогнозировать не получится: у криптовалюты нет основания (она ничем не подкреплена) и нет глубоких исторических данных, поэтому технический анализ здесь работает от случая к случаю.

Последний виток снижения цены на биткоин, который сбил котировки с пика на $19891,99 до сегодняшних $14725,00, заставляет задуматься об устойчивости ралли и основании этого безумства. На рынке всё громче спорят о том, что именно является «истинным биткоином» — после запуска более совершенного с технологической точки зрения Bitcoin Cash появилось много сторонников теории о том, что именно за этой криптовалютой будущее.

ОПАСНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ БИТКОИНА

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Есть ещё кое-что. На фоне колоссального спроса на биткоин в последние 5 месяцев на рынок пришёл большой объём средств. Выросло количество транзакций, что усложнило работу криптовалютных бирж и привело к постоянным перебоям с выводом капитала.

Увеличилось количество новостей, указывающих на сбои в крипто-кошельках. Пользователи часто стали указывать на «зависание» транзакций. Это не самый лучший сигнал для биткоина. Цифровая валюта всё чаще становится синонимом спекуляции, что тоже не добавляет ей привлекательности. На подобном фоне большое внимание стало уделяться альткоинам, где спекулятивного ажиотажа мало, зато есть потенциал для расширения цены за счёт технологий.

Скорее всего, в первом квартале 2018 года наблюдаемые сейчас тенденции в биткоине сохранятся. После коррекции цены предпримут новую попытку роста с первой целью на отметке $20000.

Дмитрий Гурковский

ведущий аналитик RoboForex

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