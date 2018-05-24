Биткойн упал на 5%

24 мая 2018, 13:26

Фото: Дадо Рувич, Reuters, Scanpix

США начало расследование о манипуляции ценой Bitcoin, сообщает Bloomberg.

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