Биткойн упал на 5%

США начало расследование о манипуляции ценой Bitcoin, сообщает Bloomberg.
Bloomberg пишет, что Министерство юстиции США начало расследование по подозрению в том, что трейдеры манипулировали ценой биткойна и иных криптовалют с помощью спфуинга, т.е. фейковых ордеров, которые ставились для того. чтобы убедить других трейдеров покупать или продавать.
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