Акции Olympic продолжают падение

Казино Olympic в Таллинне Фото: Andras Kralla

Вчера цена акции предприятия Olympic Entertainment Group потеряли в своей стоимости более 8%. Сегодня падение продолжилось. На данный момент акции снизились еще на 4%.

В первые минуты после открытия Таллиннской биржи сегодня было совершено 2 сделки с акциями OEG, в результате чего цена за акцию снизилась до 1,65 евро или на 4.07% ниже вчерашней цены закрытия.

Вчера же акции Olympic упали на более чем 8%. Причина большого падения – сообщение нового владельца Novalpina об объединении OEG c Odyssey Europe. Владелец предложил миноритариям выкупить их акции по новой цене – 1.4 за акцию. Весной первоначальное предложение цены за акцию составляло 1.9 евро.

Внеочередное заседание

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Сегодня OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS опубликовало приглашение для инвесторов на внеочередное заседание акционеров, которое пройдет 10 сентября в 15.00 в Hilton Tallinn Park.

Повестка дня: принять решение и одобрить скупку акций миноритариев ввиду объединение OEG с Odyssey Europe AS. Сумма компенсации - 1.4 за акцию

Дмитрий Фефилов



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