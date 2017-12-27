Количество путешествий во время праздников выросло на 40% Фото: pixabay

Путешествия в период Рождества и Нового Года становятся с каждым годом все популярнее, и по сравнению с ситуацией 5 лет назад, на 40% больше жителей Эстонии проводят праздники за границей.

Новогодние путешествия принято бронировать заранее: в это время возрастает как спрос, так и цены на отдых.

По словам директора по маркетингу крупнейшего туристического бюро Эстонии Estravel Айри Иллисон-Круз, самым популярным заграничным направлением является Финляндия, куда отправляются с семьей или друзьями и объединяют праздники с горнолыжным отдыхом или поездкой в гости. Из пляжных курортов зимой чаще всего ездят на Канарские острова, в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

«Если сравнить зимние направления для отдыха в этом году с теми, что были популярны 5 лет назад, то заметно, что жители Эстонии более охотно посещают дальние и экзотические страны. Например, в ТОП стран для зимнего отдыха вошли ОАЭ, Мальта и Куба», - комментирует Иллисон-Круз.

Самые популярные направления для отдыха на Рождество и Новый Год в 2017 году:

1) Финляндия

2) Канарские острова, Испания

3) Таиланд

4) Объединенные Арабские Эмираты

5) США

6) Мальта

7) Куба

8) Египет

9) Германия

10) Латвия

На выбор мест для отдыха повлияли и новые возможности перелетов. Например, популярность Кубы для жителей Эстонии возросла именно благодаря новым, более комфортным перелетам. «Тем, кто хочет посетить Кубу, советуем сделать это в ближайшее время: посещаемость этого острова туристами растет, и именно сейчас еще можно увидеть и прочувствовать настоящую кубинскую атмосферу», - рассказывает Айри Иллисон-Круз.

Из всех видов отдыха больше всего растет популярность круизов. Зимой больше всего туристов предпочитают карибские круизы, но популярны также Дубай, Австралия и Новая Зеландия. Из более экзотических маршрутов часто выбирают круизы на Аляске.

Из предложений внутреннего туризма в Эстонии популярны праздничные новогодние пакеты в спа-отелях, где для гостей подготовлены развлекательные программы, питание и размещение в номерах. Часто бронируют и новогодние пакеты в эстонских поместьях и таллиннских отелях.

Estravel является крупнейшим и старейшим туристическим бюро в Прибалтике – в 2018 году ему исполнится 30 лет. У фирмы имеются представительства в 6 странах: Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Австралии и США. Estravel на 100% принадлежит эстонскому капиталу.

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