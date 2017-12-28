Индексы в США снова в плюсе Фото: pixabay

Торговая сессия среды продолжается и индексы находятся в положительной зоне. Хотя объемы торгов небольшие, и составляют примерно половину от средних дневных объемов на данный час, это не помешало вырасти индексу тех сектора на четверть процента, а двум основным индексам США- Dow Jones и S&P 500 на 0, 13 и 0,15 процентов соответственно.

Хорошие макроэкономические индикаторы и всеобщий растущий тренд продолжают оказывать влияние на участников торгов. Год был достаточно успешным и скорее всего вялые торги связаны с нежеланием трейдеров фиксировать прибыли перед праздникам и оставить этот вопрос как минимум до начала следующего года. Большинство акций крупных компаний показали хороший прирост, а монетарная политика

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Фредерик Даниель