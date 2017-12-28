Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона

Tesla собирается выпустить электрический пикап, объявил Илон Маск, обсуждая в "Твиттере" планы компании и новые модификации её легковых электромобилей.
"Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, - написал глава Tesla. - Мне не терпится построить его",
Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y - новый автомобиль на базе седана Model 3.
Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.