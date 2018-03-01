Экс-премьер Латвии: премьер-министр был обязан лететь в США, чтобы попробовать спасти ABLV

Он утверждает, что сам в подобной ситуации поступил именно так.

Летом 2006 года, когда Калвитис был премьером Латвии, служба по борьбе с финансовыми преступлениями Государственной казны США (FinCEN) также применила надзорный статус в отношении Multibanka и VEF banka. По сообщению FinCEN, Multibanka использовался в криминальных целях, направленных на легализацию преступных денег. В отношении VEF вanka было применено определение: ресурс для нелегальных офшорных компаний и финансового мошенничества.

"Когда я только узнал об этих сообщениях FinCEN, то срочно вылетел в США, - вспоминает в разговоре с rus.db.lv Калвитис. - Тогда у меня было четкое понимание, что наш банковский сектор очень важен для экономики страны. В США у меня было много встреч, и мне пришлось доказывать, что наши банки не занимаются такими вещами, в которых их обвиняют. Да, нам не удалось спасти VEF вanka, но с Multibanka в итоге сняли все подозрения, и как вы знаете, банк работает и по сей день. Мало кто знает, что упреки ведь были и по остальным нашим банкам, имена которых даже не прозвучали, но про них рассказали лично мне".

Калвитис уверен: премьер Латвии просто обязан был после сообщения FinCEN отправиться в США, чтобы уладить эту проблему. "Все, что случилось с банком - это просто безобразие! - считает экс-премьер. - Это же крупнейшее латвийское предприятие, которое просто сдали без боя. Надо было потребовать четких доказательств, но Латвия, как я понял, даже их не запросила. Все бросились соревноваться, кто быстрей прикроет этот банк. Как можно было за полторы недели без всяких объяснений уничтожить предприятие, которое 25 лет платит налоги в бюджет и дает работу 1000 человек? Это же уму непостижимо!".

Самое актуальное Самое актуальное