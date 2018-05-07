Уоррен Баффет: криптовалюта плохо кончит

На встрече акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и его бизнес-партнер Чарли Мангер дали понять,почему они считают криптовалюту пузырем. У бизнесменов был конкретный ответ на вопрос.

«С активами, которые не приносят дохода, беда в том, что ты должен наедятся на то, что кто-то захочет их купить дороже. Они могут достигать невероятной стоимости, но это никогда добром не кончается» - ответил Уоррен Баффет на вопрос украинского инвестора. Криптовалюта как рейсовый билет: хорошая идея, которая ничего не производит, не приносит дохода и не растет.