3 самые бедные страны ЕС хотят в еврозону

14 мая 2018, 14:33

Фото: EPA

Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждает агентство, Румыния сообщила на прошлой неделе о том, что к концу года собирается подготовить стратегию приосоединения к еврозоне. Аналогичные заявления сделали Болгария и Хорватия.

Быть членом еврозоны может оказаться важно с точки зрения перераспределения европейских денег, которое будет пересмотрено после выхода Великобритании из ЕС.

"После Brexit страны, не входящие в еврозону, могут потерять благосклонность Евросоюза", - сказал экономист Erste Group Bank Юрай Котян.

"Если посмотреть, как ЕС готовит бюджет, то видно, что еврозона получает гораздо больше внимания. Европейская комиссия желает большего объединения стран, входящих в еврозону, и они сами должны этим пользоваться", - добавил он.

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  • Майт Краун
Ключевые слова
ЕвроНалогиЕвропейская комиссияБолгарияРумынияХорватияIT
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