Бизнесмены создали ЦУ Riigireform

Сегодня 28 предпринимателей Эстонии учредили Целевое учреждение Riigireform, с целью наполнить понятным содержанием идеи по обновлению системы государственного устройства Эстонии.

Речь идёт об аполитичном частном объединении сроком на один год, в рамках которого будет разработана концепция государственной реформы и необходимые для её осуществления проекты многих законопроектов и тезисы объяснительных записок. Результат работы целевого учреждения станет подарком предпринимателей к столетнему юбилею Эстонской Республики.

По словам одного из инициаторов этой инициативы Олари Таал, настало время обновить государственность Эстонии. «С эстонским государством ничего не стряслось, но для будущего необходим курс на серьёзные обновления. Имеется множество фактов, которые нельзя игнорировать. Общие расходы эстонского государства на публичный сектор находятся на критическом уровне общепринятых норм. Эстония слишком отрегулированная страна, с растущим правительственным аппаратом и всё больше становящаяся государственно-централизованной страной. Мы сделаем свои очень конкретные предложения для изменения этой ситуации», объяснил Таал цель создания целевого учреждения.

По словам члена совета ЦУ Riigireform Юри Райдла, новой партии или политического движения не создаётся, с партийной точки зрения речь идёт о чисто аполитичном объединении. «На сегодняшний день вот уже почти девять лет мы ведём в обществе горячую дискуссию о государственной реформе и обновлении государства. При поддержке учредителей целевого учреждения мы наконец сможем создать необходимые инструменты и программу для воплощения этой идеи в жизнь. Мы хотим не критиковать сделанное, не соревноваться и не бороться с кем-либо, а мы хотим в качестве подарка подарить свой вклад в обновление эстонского государства», объяснил Юри Райдла планы созданного целевого учреждения.

Первым делом целевое учреждение хочет передать концепцию государственной реформы председателю Рийгикогу, правительству и всем партиям, которые представлены в парламенте, в день гражданина, 26 ноября 2018 года.

Учредителями целевого учреждения являются эстонские предприниматели Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамъярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигуль, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийлманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тийт Куули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо.

Работой целевого учреждения будут руководить бывший председатель Госсуда и член Европейского суда по защите прав человека Райт Марусте и правовед, адвокат и один из авторов конституции Эстонской Республики Юри Райдла. Под их опекой в сотрудничестве с учредителями, советом и правлением, а также привлечёнными экспертами, будут проходить подготовительные работы по разработке концепции государственной реформы и предложений законопроектов, а также проекты по составлению тезисов для объяснительных записок.

Членами правления целевого учреждения являются Юри Кяо, Олари Таал и Райт Марусте.

Членами совета целевого учреждения являются Айво Адамсон, Алар Карис, Давид Всевиов, Яак Аавиксоо, Юри Райдла, Кристи Лийва, Марек Хельм, Райво Варе, Рийна Вартс, Ринга Раудла, Тармо Юристо, Тоомас Тамсар, Тийт Пруули, Урмас Варблане и Вильяр Аракас.

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