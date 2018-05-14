"Эстонскому рынку аренды нужен толчок"

14 мая 2018, 12:11

Фото: Анти Веэрмаа

Хотя рынок недвижимости Эстонии находится в хорошем состоянии, рынок аренды всё ещё ходит в деткских штанишках, считает исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

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    Тимо Рийсмаа
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