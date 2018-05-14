"Эстонскому рынку аренды нужен толчок"

Хотя рынок недвижимости Эстонии находится в хорошем состоянии, рынок аренды всё ещё ходит в деткских штанишках, считает исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.
Рынок недвижимости уже давно растёт. Зарплаты увеличиваются, а банковские условия становятся всё более выгодными. В то же время нет безответственного заимствования или огромного роста цен, поэтому бояться перегрева рынка ни к чему. В столь хороших условиях арендного рынка в арендную недвижимость инвестируют смело. Это, в частности, показывает количество сделок купли-продажи квартир, которое в