Tallinna Vesi обратится в ЕСПЧ

Компания считает, эстонское государство нарушило её права.
Tallinna Vesi намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, т.к. полагает, что эстонское государство нарушило её право на справедливый суд и защиту собственности.
15 мая 2018, 12:01
Компания считает, эстонское государство нарушило её права.
Tallinna Vesi намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, т.к. полагает, что эстонское государство нарушило её право на справедливый суд и защиту собственности.
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