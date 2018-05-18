Оборот Tallink Grupp в первом квартале упал на 3,9%

18 мая 2018, 15:30

Оборот Tallink Grupp в первом квартале упал на 3,9% Оборот Tallink Grupp в первом квартале упал на 3,9%
Фото: Andras Kralla

Суда предприятия Tallink Grupp AS в первом квартале этого года перевезли в общей сложности 1,9 млн пассажиров, что на 0,5% меньше прошлогоднего; доходы предприятия от продаж упали на 3,9% до 184,2 млн евро.

Коммерческая прибыль концерна до аудита и до налогов упала почти на 21% в первом квартале до 4,2 млн евро. Чистые убытки до аудита сократились за год с 20,3 млн евро до 19,6 млн евро.

На результаты продаж больше всего повлияли работы по ремонту и обслуживанию круизного судна Baltic Princess, которые продолжались 68 дней, однако в то же время сократились расходы на фрахт, поскольку компания меньше фрахтовала судов.

Количество пассажиров на линии Эстония-Финляндия в первом квартале выросло на 1,3% до 1 млн человек. Доход от продажи билетов на фоне плотной конкуренции упал и в годовом сравнении доход от продаж сократился на 0,9 процента до 72,3 млн евро.

На показатели линии Финляндия-Швеция повлияли работы на судне Baltic Princess, одном из четырех обслуживающих этот маршрут. Количество пассажиров на линии сократилось на 9,9% до 523 000 пассажиров. Доходы от продаж сократились на 9,2% до 62,7 млн евро.

Доходы от продаж на линии Эстония-Швеция в первом квартале за год выросли на 6,2%. Рост доходов от продаж был поддержан большим количеством пассажиров и большим - на 15,9% - количеством перевезенных единиц товаров.

Доход от продаж на линии Латвия-Швеция в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 24%. Рост дохода от продаж был поддержан большим количеством пассажиров на 16,8% и большим количеством единиц груза на 62,6%.

Доходы, связанные с фрахтом, сократились на 2,8 млн евро, поскольку в сравнении с первым кварталом прошлого года фрахтовали суда меньше. В декабре 2017 года были проданы два судна класса Superfast и еще одно судно того же класса по-прежнему зафрахтовано.

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ЕвроTallinkЛатвияФинляндияШвецияПродажи
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