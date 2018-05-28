Прокурор: штрафы на Килька никак не повлияли

Именно так ведущий прокурор Южной окружной прокуратуры Кайри Калдоя объяснила тот факт, что она требовала для Рейна Килька тюремного заключения.
"Я посмотрела в архивах. Кильку неоднократно назначались денежные взыскания, и я сделала вывод, что они на него не повлияли. Я посчитала, что его вина в этом деле была больше, чем у других участников процесса, и поэтому требовала тюремного заключения", - сказала она.
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