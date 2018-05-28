Килька признали виновным

28 мая 2018, 11:49

Суд сегодня признал Рейна Килька виновным в банкротстве Pere.

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Ключевые слова
БанкротствоПрокуратура
Новости
11:49 28 мая 2018
Килька признали виновным Суд сегодня признал Рейна Килька виновным в банкротстве Pere.
11:29 28 мая 2018
Инвестор Тоомас: наступил кризис Пессимистам типа меня не нужно долго ждать кризиса. Кровь уже на улицах.
Дата-центр
11:08 28 мая 2018
В Таллинне открывают мощнейший дата-центр WaveCom Эстонская компания RIA.com Marketplaces уже перевозит серверы.
Ремонт в Таллинне
10:41 28 мая 2018
Rail Baltic привлекает новых игроков на эстонский рынок Принадлежащее большому французскому концерну Vinci предприятие Eurovia приобрело занимающуюся строительством инфраструктуры местную фирму TREV-2 Grupp, которую еще в прошлом году хотел приобрести Айн...
07:50 28 мая 2018
Ликбез на ДВ: Что такое IPO? Что происходит после того, как компания принимает решение о выходе на биржу?
Linda Line обанкротилась
08:00 28 мая 2018
Linda Line обанкротилась – катамаран между Таллинном и Хельсинки больше не курсирует Компания сама подала заявление о банкротстве.
Авиакомпания Finnair попала в чёрный список Комиссии по защите прав потребителей
08:30 28 мая 2018
Авиакомпания Finnair попала в чёрный список Комиссии по защите прав потребителей Всего в новом списке Комиссии по защите прав потребителей перечислены девятнадцать компаний, передаёт служба новостей Yle.
Соревнования молодых мастеров.
09:42 23 мая 2018
Работодатели: Кто будет управлять роботами?
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Mнения
Дмитрий Лауш Член совета директоров FinanceEstonia, совладелец Admiral Markets
Дмитрий Лауш
Хорошие новости для Эстонского рынка капитала
Раймо Юлавере, тренер и преподаватель
Раймо Юлавере
Предприимчивый эстонец – наша Nokia
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Деловые в эфире
Деловые в эфире: Новый проект будущего Admiral Markets
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Новости
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09:32 28 мая 2018
Нефть подешевела
Польша предложила США $2 млрд за создание базы на своей территории
07:45 28 мая 2018
Польша предложила США $2 млрд за создание базы на своей территори...
Литовская биржевая фирма AUGA
07:00 28 мая 2018
Большие объемы, еще больше планы
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конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
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Биржевые новости
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год?
10:00 26 мая 2018
Обзор рынка ценных бумаг в странах Балтии: что на данный момент нам принес 2018 год? Совокупный рост индекса OMXB, который представляет собой результаты работы всех трех фондовых рынков стран Балтии, за четыре первых месяца 2018 года составил +3,8%. Это довольно удовлетворительный...
07:00 26 мая 2018
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Казалось бы, при чем тут рынки? А еще одной крупной компании выписали штраф в 500 миллионов долларов.
16:03 25 мая 2018
Нефть падает Wall Street Journal пишет, что это из-за того, что аналитики ждут смягчения ограничений на добычу.
финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд.
14:30 25 мая 2018
Как образовалась цена подписки на акции Tallinna Sadam Цена IPO Tallinna Sadam от 1,4 до 1,8 евро сформировалась на основе обратной связи инвесторов, пояснил финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд.
Все новости
Трейдер Алекс
Трейдер Алекс
16:30 25 мая 2018
Трейдер Алекс: лучше синица в руках Вчера я закрыл первую свою сделку с прибылью – закрыл короткую позицию по WTI на уровне 70,5 доллара. И все-таки я считаю, что я поймал только небольшой кусочек от коррекции цен на нефть. Но как...
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение
16:28 24 мая 2018
Трейдер Алекс: нефть поднимает настроение Моя короткая позиция по нефти вышла сегодня в хороший плюс, что подняло мне настроение.
15:07 23 мая 2018
Трейдер Алекс: спекулянт, медведь, безумец Пока все ведут разговоры, я взял и встал против толпы.
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи?
17:00 22 мая 2018
Трейдер Алекс: обезболивающее или что-нибудь от диареи? Вчера вечером я сделал неожиданную ставку: поставил на то, что новое обезболивающее, которое, к сожалению, приводит часто к диареи, не выйдет на рынок США.
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Подсказка
Газонокосилка с мотором
09:00 19 мая 2018
Какое влияние бензин с биодобавками оказывает на газонокосилки с ...
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защите данных?
07:30 14 мая 2018
Что изменится для предпринимателей с новым постановлением о защ... 2
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
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Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
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Все о строительстве частных домов 2018

Раздвижные двери с самой узкой в Эстонии коробкой производятся в Хаапсалу
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Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
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Деловые в эфире
Деловые в эфире: Новый проект будущего Admiral Markets
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Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
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Деловые Ведомости
23.05.2018
Промышленность
23.05.2018
Деловые Ведомости
09.05.2018
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Юбиляры

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Компании Addinol успех принес девиз Гарри Каспарова...

Addinol Lube Oil - это единственная в Эстонии занимающаяся продажей масла компания, которая уже 25 лет представляет один бренд. Конкуренты приходят и уходят. Кто надеется на низкие цены, кто гонится за быстрыми деньгами, но продажа масла - не фунт изюма. Директор компании Тийна Суйя уверена, что в течение последующих 20 лет они добьются еще большего успеха. Об этом свидетельствуют уже имеющиеся достижения и имидж качественного производителя.

Компании K-Projekt, разработавшей основные дороги и...

Занимающаяся проектированием компания K-Projekt была создана в 1988 году, когда начался распад Советского Союза и принадлежавшие государству компании перешли в частные руки. За 30 лет существования компания K-Projekt, выросшая из бывшего государственного проектного института Kommunaalprojekt, участвовала во всех крупнейших эстонских проектах.
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11:29 28 мая 2018
Инвестор Тоомас: наступил кризис
Литовская биржевая фирма AUGA
07:00 28 мая 2018
Большие объемы, еще больше планы
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