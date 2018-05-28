Килька признали виновным

Суд сегодня признал Рейна Килька виновным в банкротстве Pere.
Южная окружная прокуратура предъявила летом 2016 года обвинение Рейну Кильку в том, что он вызвал банкротство Pere. Владельцами компании Pere, которую позже переименовали в Louna Toiduainetetoostuse AS, были через 2 своих компании Рейн Кильк и Неэме Райг.
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