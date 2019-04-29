«Газпром» отчитался о двукратном росте прибыли

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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в два раза в 2018 г. и составила 1,46 трлн руб., следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 26% – до 8,22 трлн руб (1 евро - 72 рубля), сообщают «Ведомости». Компания объясняет ее увеличение ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.

Чистая сумма долга увеличилась на 26% и составила 3,01 трлн руб. Это связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублях из-за роста курсов доллара и евро, отметили в «Газпроме».

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 г. составила 933 млрд руб. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что прибыль компании по МСФО составит $20,388 млрд, или около 1,416 трлн руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2018 г.