От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Reynaers, Aluprof, Aluron, Vitrocsa и другие системы

Работа с системами разных производителей позволяет выбирать подходящие варианты для окон, входных дверей, фасадов и раздвижных конструкций. Lümico использует в проектах Reynaers, Aluprof, Aluron, Vitrocsa и другие системы с учётом необходимых характеристик и назначения каждого изделия.

Для разных частей одного здания могут применяться разные системы. При этом необходимо согласовать их внешний вид, проработать примыкания и проверить техническую совместимость. Именно поиск таких сочетаний помогает реализовывать индивидуальные архитектурные решения.

Собственные проектировщики и монтажные бригады

У Lümico есть своя команда проектировщиков, которая работает в контакте с производством. Это позволяет учитывать возможности изготовления и сборки ещё при подготовке чертежей.

Собственные монтажные бригады добавляют практический взгляд со стороны объекта. Как доставить и поднять большую конструкцию? Будет ли доступ к креплениям? В какой последовательности выполнять установку? Обсуждение этих вопросов внутри команды помогает раньше выявлять сложности и уменьшать вероятность переделок.

Раздвижные двери с мотором и окна дымоудаления

В линейку Lümico входят моторизированные раздвижные системы. Автоматическое открывание может сделать использование больших стеклянных конструкций удобнее. Возможность установки привода и его подбор зависят от выбранной системы, размеров, веса подвижных частей и схемы открывания.

Пожелание об автоматике лучше обозначить в начале работы над проектом: для неё необходимо предусмотреть питание, управление и доступ для обслуживания.

Компания также производит окна дымоудаления. Их конструкцию, открывание, приводы и управление подбирают с учётом требований проекта, согласовывая решение с ответственными проектировщиками.

Остекление террас и стеклянные ограждения

Помимо алюминиевых окон, дверей и фасадов, Lümico предлагает системы безрамного остекления, остекление террас и стеклянные ограждения. Это позволяет обратиться в одну компанию с несколькими задачами и согласовать внешний вид разных частей объекта.

Информация о системах Vitrocsa по ссылке представлена на эстонском языке.

Чтобы начать обсуждение, подготовьте чертежи или размеры проёмов, пожелания к открыванию и основные требования. Если проект ещё разрабатывается, ранний разговор с производителем поможет сравнить варианты и выбрать подходящее направление.