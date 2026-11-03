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  • KM
  • 03.11.26, 11:10

От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

Панорамное остекление, большие раздвижные двери с мотором, сложные фасады — такие проекты требуют внимательной работы с деталями. Lümico производит алюминиевые окна, двери и фасады в Таллиннском регионе, используя системы Reynaers, Aluprof, Aluron, Vitrocsa и других производителей. За более чем 14 лет работы компания накопила опыт поиска нестандартных решений, а собственные проектировщики и монтажные бригады помогают связать архитектурную идею с производством и установкой.
От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады
  • Foto: Lümico
Сильная сторона Lümico — подбор решения под конкретный объект. В одном проекте могут сочетаться разные системы, способы открывания и типы остекления. Когда проектировщики, производство и монтажники работают внутри одной компании, им проще согласовать детали и заранее заметить несоответствия. Это снижает риск ошибок при передаче информации между этапами.

Решение начинается с задачи заказчика

Желание впустить в дом больше света или открыть гостиную на террасу кажется простым. Но за ним стоят вопросы о размерах, весе створок, пороге, способе открывания и соединении конструкции со зданием.
Lümico рассматривает эти вопросы вместе с архитектурой и бюджетом проекта. Иногда нужный результат достигается изменением схемы открывания, иногда — сочетанием подвижных и неподвижных частей или выбором другой системы. Важно разобраться в вариантах до того, как решения станут окончательными.

Reynaers, Aluprof, Aluron, Vitrocsa и другие системы

Работа с системами разных производителей позволяет выбирать подходящие варианты для окон, входных дверей, фасадов и раздвижных конструкций. Lümico использует в проектах Reynaers, Aluprof, Aluron, Vitrocsa и другие системы с учётом необходимых характеристик и назначения каждого изделия.
Для разных частей одного здания могут применяться разные системы. При этом необходимо согласовать их внешний вид, проработать примыкания и проверить техническую совместимость. Именно поиск таких сочетаний помогает реализовывать индивидуальные архитектурные решения.
  • Foto: Lümico
  • Foto: Lümico
  • Foto: Lümico

Собственные проектировщики и монтажные бригады

У Lümico есть своя команда проектировщиков, которая работает в контакте с производством. Это позволяет учитывать возможности изготовления и сборки ещё при подготовке чертежей.
Собственные монтажные бригады добавляют практический взгляд со стороны объекта. Как доставить и поднять большую конструкцию? Будет ли доступ к креплениям? В какой последовательности выполнять установку? Обсуждение этих вопросов внутри команды помогает раньше выявлять сложности и уменьшать вероятность переделок.

Раздвижные двери с мотором и окна дымоудаления

В линейку Lümico входят моторизированные раздвижные системы. Автоматическое открывание может сделать использование больших стеклянных конструкций удобнее. Возможность установки привода и его подбор зависят от выбранной системы, размеров, веса подвижных частей и схемы открывания.
Пожелание об автоматике лучше обозначить в начале работы над проектом: для неё необходимо предусмотреть питание, управление и доступ для обслуживания.
Компания также производит окна дымоудаления. Их конструкцию, открывание, приводы и управление подбирают с учётом требований проекта, согласовывая решение с ответственными проектировщиками.

Остекление террас и стеклянные ограждения

Помимо алюминиевых окон, дверей и фасадов, Lümico предлагает системы безрамного остекления, остекление террас и стеклянные ограждения. Это позволяет обратиться в одну компанию с несколькими задачами и согласовать внешний вид разных частей объекта.
Посмотрите реализованные проекты Lümico, чтобы найти идеи для своего объекта.
Информация о системах Vitrocsa по ссылке представлена на эстонском языке.
Чтобы начать обсуждение, подготовьте чертежи или размеры проёмов, пожелания к открыванию и основные требования. Если проект ещё разрабатывается, ранний разговор с производителем поможет сравнить варианты и выбрать подходящее направление.
Отправьте чертежи или описание задачи на [email protected] — обсудим подходящее решение для вашего проекта.
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