Арбитраж отложил решение по Tallinna Vesi

Международный центр по решению инвестиционных споров (ICSID) отложил вынесение решения по спору между Tallinna Vesi и Эстонским государством.

Не сейчас Фото: Андрас Кралла

Ранее ICSID заявлял, что вынесет решение завтра, однако вчера уведомил, что решение будет вынесено, скорее всего, в июне.

В 2014 году United Utilities B.V. и её дочерняя компания Tallinna Vesi подали иск в ICSID, в котором обвиняют Эстонское государство в нарушении договора о взаимной защите инвестиций с Голландией. Заседания прошли в 2016 году.

Tallinna Vesi и её акционер требуют у Эстонского государства 70 миллионов евро. Это в качестве компенсации ущерба, который якобы понёс водоканал в результате того, что в период 2011-2013 годов ему запретили поднимать тарифы, а затем их заморозили. Раньше они требовали 90 миллионов евро, но затем эта цифра снизилась.

Акции водоканала растут сегодня на 0,88% и стоят на момент публикации полтора евро.